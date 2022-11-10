На следующей неделе резко похолодает; может наступить метеорологическая зима

Как сообщает агентство LETA, до воскресенья, 13 ноября, в Латвии сохранится рекордно высокая температура воздуха, в начале следующей недели она прогнозируется между нулем и +10 градусами, а во второй половине недели по всей стране, за исключением Колки, среднесуточная температура воздуха может опуститься ниже нуля градусов.

Метеорологическая зима наступает, если пять суток подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже нуля градусов, и ее начало - первый из этих дней.

Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, 18 ноября в Латвии ожидается ясная погода, будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха с утра и вечером составит 0...-5 градусов, а днем - от -1 до +2 градусов.

В Латвии прогнозируется небольшой мороз, однако в различных районах Восточной Европы, где прогнозируется снежный покров, мороз может достигнуть отметки в -20 градусов.