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Пятница будет пасмурной и ветреной. Ожидаются новые рекорды тепла

rus.tvnet.lv/LETA
Пятница будет пасмурной и ветреной. Ожидаются новые рекорды тепла
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Пасмурная Рига
Пасмурная Рига Фото: LETA

В пятницу, 11 ноября, в Латвии ожидается пасмурная, ветреная и теплая погода, местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Порывы юго-западного ветра составят 9-13 метров в секунду, в Курземе и Видземе - до 14-17 метров в секунду.

Температура воздуха составит +9...+13 градусов, ожидаются новые рекорды тепла.

В Риге будет пасмурно, с небольшими дождями, до +12...+13 градусов.

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