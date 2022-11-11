Пятница будет пасмурной и ветреной. Ожидаются новые рекорды тепла

Порывы юго-западного ветра составят 9-13 метров в секунду, в Курземе и Видземе - до 14-17 метров в секунду.

Температура воздуха составит +9...+13 градусов, ожидаются новые рекорды тепла.

В Риге будет пасмурно, с небольшими дождями, до +12...+13 градусов.