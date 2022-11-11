В пятницу, 11 ноября, в Латвии ожидается пасмурная, ветреная и теплая погода, местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Пятница будет пасмурной и ветреной. Ожидаются новые рекорды тепла
Пятница будет пасмурной и ветреной. Ожидаются новые рекорды тепла
Порывы юго-западного ветра составят 9-13 метров в секунду, в Курземе и Видземе - до 14-17 метров в секунду.
Температура воздуха составит +9...+13 градусов, ожидаются новые рекорды тепла.
В Риге будет пасмурно, с небольшими дождями, до +12...+13 градусов.
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