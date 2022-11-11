До -3 градусов: на следующей неделе начнется похолодание

Тем не менее до конца недели еще возможны новые рекорды тепла.

В субботу, когда температура воздуха по всей стране достигнет +12...+15 градусов, ожидаются рекорды тепла не только для 12 ноября, но и для второй декады месяца, а на некоторых метеостанциях могут быть зафиксированы рекорды всего месяца. В основном будет пасмурно, местами пройдут дожди, более солнечная погода ожидается только на западе и севере страны.

В воскресенье облачность уменьшится, а температура не превысит +7...+12 градусов. Уже в ночь на понедельник температура воздуха понизится до +4…-3 градусов, на дорогах может образоваться обледенение.

Во второй половине следующей недели ожидается похолодание - температура на большей части территории страны по ночам будет опускаться ниже нуля, а днем не превысит 0...+3 градуса. Под влиянием антициклона ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.