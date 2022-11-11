Установлен новый температурный рекорд для 11 ноября

Прежний рекорд максимальной температуры в этот день составил +13 градусов и был зафиксирован в 2008 году в Елгаве.

Как сообщалось, 9 ноября также был побит национальный рекорд, когда температура воздуха на Колке достигла +13,6 градуса.

По прогнозам синоптиков, до конца недели могут быть установлены новые рекорды тепла, а с воскресенья начнется похолодание.