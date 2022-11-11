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Установлен новый температурный рекорд для 11 ноября

rus.tvnet.lv/LETA
Установлен новый температурный рекорд для 11 ноября
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Wizard Goodvin/Shutterstock

Сегодня в 11:00 температура воздуха на Колке составила +13,2 градуса, и это новый температурный рекорд для 11 ноября, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Прежний рекорд максимальной температуры в этот день составил +13 градусов и был зафиксирован в 2008 году в Елгаве.

Как сообщалось, 9 ноября также был побит национальный рекорд, когда температура воздуха на Колке достигла +13,6 градуса.

По прогнозам синоптиков, до конца недели могут быть установлены новые рекорды тепла, а с воскресенья начнется похолодание.

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