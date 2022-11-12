Суббота будет ветреной и непривычно теплой

Температура воздуха достигнет +12...+15 градусов - наивысшей в этом месяце отметки. Вечером похолодает до +7...+12 градусов.

Местами будет немного мороcить, более солнечный день ожидается на побережье и на севере страны, но вечером небо прояснится на большей части территории Латвии.

В Риге ожидается преимущественно облачная, вечером - ясная погода, без осадков. Западный ветер порывами усилится до 13 метров в секунду, вечером он стихнем. Максимальная температура воздуха составит +14...+15 градусов.

Напомним, в пятницу вечером и в ночь на субботу по всей стране воздух прогрелся до +11...+14 градусов, в связи с чем были побиты не только рекорды тепла 11 и 12 ноября, но и всей декады месяца.