Метеорологическая зима все ближе: синоптики назвали дату

Наиболее устойчивый мороз ожидается в Латгале, в свою очередь в части Курземе метеорологическая зима начнется позже, сообщает агентство LETA.

Уже в ночь на понедельник, 14 ноября, местами по стране под ясным небом может образоваться обледенение на дорогах. Местами сгустится туман, минимальная температура воздуха составит -3...+5 градусов.

Во вторник ожидается небольшой дождь, на востоке страны возможен и мокрый снег. Температура воздуха достигнет +4...+9 градусов.

Возможно, во второй половине недели значительных осадков не будет и часто будет светить солнце, однако есть и вероятность циклона со снегом.

В самые холодные ночи температура воздуха опустится до -3...-8 градусов, теплее будет местами на побережье, а в самые холодные дни столбик термометра не поднимется выше -2..+3 градусов.

Метеорологическая зима наступает, если пять суток подряд средняя температура воздуха держится ниже нуля градусов, и ее начало - первый из этих дней. В прошлом году она началась 28 ноября.