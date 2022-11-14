В понедельник в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.
В понедельник осадков не ожидается
В понедельник осадков не ожидается
В первой половине дня местами сохранится туман. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит +2...+7 градусов.
В Риге ожидается преимущественно облачный день, без осадков. Температура воздуха не превысит +5 градусов.
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