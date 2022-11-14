Пн, 14.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В понедельник осадков не ожидается

rus.tvnet.lv/LETA
В понедельник осадков не ожидается
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Осеннее утро. Иллюстративное фото.
Осеннее утро. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

В первой половине дня местами сохранится туман. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит +2...+7 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачный день, без осадков. Температура воздуха не превысит +5 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх