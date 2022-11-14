До сих пор ноябрь в Латвии был на четыре градуса теплее нормы

Минимальная температура воздуха за декаду составила -3 градуса 5 ноября в Алуксне, а максимальная температура составила +13,7 градуса 2 ноября в Руцаве.

С 8 по 10 ноября температура воздуха в Латвии поднялась примерно на семь градусов выше нормы, было побито 39 дневных рекордов тепла, в том числе рекорд Латвии для 9 ноября - температура воздуха в Колке достигла +13,6 градуса.

Среднее количество осадков за первую декаду ноября составило 16,5 миллиметра, или 76% нормы. Самые сильные порывы ветра - 18,6 метра в секунду - наблюдались 7 ноября в Лиепайском порту.