С наступлением метеорологической зимы во второй половине этой недели в Латвии начнут замерзать водоемы, прогнозируют синоптики.
Синоптики рассказали, когда начнут замерзать водоемы
Синоптики рассказали, когда начнут замерзать водоемы
Мелкие озера и пруды полностью покроются ледяной коркой, а в реках начнется движение шуги.
Образование льда на реках вызовет повышенные колебания уровня воды, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В настоящее время уровень воды в реках колеблется незначительно, в основном падает. Сток рек сохраняется ниже нормы - продолжается период межени. Водные растения в основном залегают на дне реки.
Температура воды в реках, озерах и море составляет +5...+10 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова