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Синоптики рассказали, когда начнут замерзать водоемы

rus.tvnet.lv/LETA
Синоптики рассказали, когда начнут замерзать водоемы
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Водоем замерзает
Водоем замерзает Фото: Shutterstock

С наступлением метеорологической зимы во второй половине этой недели в Латвии начнут замерзать водоемы, прогнозируют синоптики.

Мелкие озера и пруды полностью покроются ледяной коркой, а в реках начнется движение шуги.

Образование льда на реках вызовет повышенные колебания уровня воды, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В настоящее время уровень воды в реках колеблется незначительно, в основном падает. Сток рек сохраняется ниже нормы - продолжается период межени. Водные растения в основном залегают на дне реки.

Температура воды в реках, озерах и море составляет +5...+10 градусов.

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