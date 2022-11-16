В праздничные выходные ожидается холодная погода

В пятницу, 18 ноября, погода будет очень солнечной, но ожидаются и облака, которые принесут небольшой снег. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха с утра составит -2..-7 градусов, в части Северной Курземе 0..+2 градусов; днем температура не превысит -3.. +3 градусов.

В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, местами пройдет снег. Будет дуть медленный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью снизится до -3..-8 градусов, на побережье Рижского залива будет на несколько градусов теплее, и на большей части страны небольшой мороз сохранится и днем.

Из-за низкой влажности воздуха не ожидается обледенения дорог. Крупный риск обледенения будет на мостах и дорогах в непосредственной близости от воды. Местами дороги станут скользкими из-за снегопада.