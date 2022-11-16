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В четверг в Латвии местами пройдет снег

rus.tvnet.lv/LETA
В четверг в Латвии местами пройдет снег
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Фото: Shutterstock

В четверг небо над Латвией будет временами проясняться, во многих местах ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном снег, прогнозируют синоптики.

Дороги местами станут скользкими. Ветер будет дуть с восточного и северного направления.

Температура воздуха ночью понизится до 0...-5 градусов, но на севере Курземе местами будет не холоднее +1...+3 градусов. Днем температура повысится до -1...+4 градусов.

В Риге в четверг ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. При слабом северо-восточном ветре температура воздуха ночью понизится до -2 градусов, днем повысится до +2 градусов.

Галерея: Туманный осенний день в Риге

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