В четверг небо над Латвией будет временами проясняться, во многих местах ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном снег, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии местами пройдет снег
В четверг в Латвии местами пройдет снег
Дороги местами станут скользкими. Ветер будет дуть с восточного и северного направления.
Температура воздуха ночью понизится до 0...-5 градусов, но на севере Курземе местами будет не холоднее +1...+3 градусов. Днем температура повысится до -1...+4 градусов.
В Риге в четверг ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. При слабом северо-восточном ветре температура воздуха ночью понизится до -2 градусов, днем повысится до +2 градусов.
Галерея: Туманный осенний день в Риге
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