В четверг в Латвии местами пройдет снег

Дороги местами станут скользкими. Ветер будет дуть с восточного и северного направления.

Температура воздуха ночью понизится до 0...-5 градусов, но на севере Курземе местами будет не холоднее +1...+3 градусов. Днем температура повысится до -1...+4 градусов.

В Риге в четверг ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. При слабом северо-восточном ветре температура воздуха ночью понизится до -2 градусов, днем повысится до +2 градусов.

Галерея: Туманный осенний день в Риге