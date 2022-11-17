Последние прогнозы подтверждают, что в Латвии наступила метеорологическая зима, так как в ближайшие дни ожидаются морозы и снег.
В Латвии началась метеорологическая зима
В Латвии началась метеорологическая зима
Метеорологическая зима наступает, когда средняя температура воздуха держится ниже нуля градусов в течение пяти дней подряд, и ее начало приходится на первый день.
На востоке Латвии метеорологическая зима началась 16 ноября, сегодня - по всей стране.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в прошлом году зима началась 28 ноября.
В ближайшие дни на большей части территории страны образуется снежный покров. Больше снега ожидается на востоке Латвии.
Температура воздуха и ночью, и днем будет преимущественно минусовой, а при ясном небе в отдельные ночи может опуститься ниже -10 градусов.
Галерея: Зима в Латвии
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