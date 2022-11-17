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В Латвии началась метеорологическая зима

rus.tvnet.lv
В Латвии началась метеорологическая зима
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Зима
Зима Фото: Shutterstock

Последние прогнозы подтверждают, что в Латвии наступила метеорологическая зима, так как в ближайшие дни ожидаются морозы и снег.

Метеорологическая зима наступает, когда средняя температура воздуха держится ниже нуля градусов в течение пяти дней подряд, и ее начало приходится на первый день.

На востоке Латвии метеорологическая зима началась 16 ноября, сегодня - по всей стране.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в прошлом году зима началась 28 ноября.

В ближайшие дни на большей части территории страны образуется снежный покров. Больше снега ожидается на востоке Латвии.

Температура воздуха и ночью, и днем будет преимущественно минусовой, а при ясном небе в отдельные ночи может опуститься ниже -10 градусов.

Галерея: Зима в Латвии

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