Утром в четверг, 17 ноября, в Юрмале были видны зимние пейзажи - в историческом парке Кемери выпал первый снег. Снег запечатлел фотограф Юрмальского самоуправления Артис Вейгурс.
Фото ⟩ В историческом парке Кемери выпал первый снег
В историческом парке Кемери выпал первый снег
Первый снежный покров на острове Любви, мостах, скамейках, деревьях и кустах создает романтическое настроение на всей территории исторического парка Кемери площадью 20 гектаров.
Отреставрированный и перестроенный исторический парк Кемери - отличное место для длительных прогулок, осмотра исторической архитектуры - павильонов, ротонд и двенадцати мостов через речку. Парк в Кемери - старейший и самый большой в Латвии за пределами Риги.
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