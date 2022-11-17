Фото ⟩ В историческом парке Кемери выпал первый снег

Первый снежный покров на острове Любви, мостах, скамейках, деревьях и кустах создает романтическое настроение на всей территории исторического парка Кемери площадью 20 гектаров.

Отреставрированный и перестроенный исторический парк Кемери - отличное место для длительных прогулок, осмотра исторической архитектуры - павильонов, ротонд и двенадцати мостов через речку. Парк в Кемери - старейший и самый большой в Латвии за пределами Риги.