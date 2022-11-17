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Фото ⟩ В историческом парке Кемери выпал первый снег

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В историческом парке Кемери выпал первый снег
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Утром в четверг, 17 ноября, в Юрмале были видны зимние пейзажи - в историческом парке Кемери выпал первый снег. Снег запечатлел фотограф Юрмальского самоуправления Артис Вейгурс.

Первый снежный покров на острове Любви, мостах, скамейках, деревьях и кустах создает романтическое настроение на всей территории исторического парка Кемери площадью 20 гектаров.

Отреставрированный и перестроенный исторический парк Кемери - отличное место для длительных прогулок, осмотра исторической архитектуры - павильонов, ротонд и двенадцати мостов через речку. Парк в Кемери - старейший и самый большой в Латвии за пределами Риги.

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