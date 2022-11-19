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В Латгале и Видземе ожидается сильный снегопад

rus.tvnet.lv/LETA
В Латгале и Видземе ожидается сильный снегопад
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Зимняя дорога. Иллюстративное фото
Зимняя дорога. Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

В субботу, 19 ноября, во второй половине дня в Латгале, а позже также в Селии и Видземе начнется продолжительный снегопад, прогнозируют синоптики.

К утру воскресенья толщина снежного покрова во многих местах Латгале и Видземе достигнет примерно десяти сантиметров.

Еще больше снега местами выпадет на Курземском побережье Рижского залива, самый глубокий снег прогнозируется в Колке.

В субботу во многих местах будет светить солнце, в первой половине дня ожидаются незначительные осадки в виде снега, на севере Курземе местами - более обильные.

Ветер преимущественно будет дуть с востока, а температура воздуха не поднимется выше 0...-5 градусов.

В Риге в субботу возможен небольшой снег, будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха повысится до -3 градусов.

Галерея: Первый снег

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