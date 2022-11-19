В ближайшие дни температура понизится до -10 градусов. Какая погода будет на следующей неделе?

Ожидается, что в начале новой недели во многих местах Латгале и Видземе, а также местами в Талсинском крае землю покроет снежный покров толщиной 10-15 сантиметров.

В большинстве районов Курземе и Земгале снега будет совсем мало. В некоторых местах на востоке страны небольшой снежный покров может сохраниться до конца месяца.

На следующей неделе небо будет проясняться лишь временами, чаще всего - в Курземе. Осадков в целом будет немного, ветер - преимущественно слабый юго-восточный.

Мороз уменьшится, и в конце следующей недели воздух может прогреться до +1...+6 градусов.