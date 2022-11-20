Синоптики рассказали о погоде на понедельник

Во многих местах выпадет 1-4 сантиметра снега, дороги будут скользкими. В связи с усилением юго-восточного ветра, который в порывах достигнет скорости 8-13 метров в секунду, местами также возможна небольшая метель.

Температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, на востоке страны - около -10 градусов. Днем воздух прогреется до +1...-4 градусов.

В понедельник ожидается пасмурная погода, более солнечно будет в Курземе. Во второй половине дня местами пройдет небольшой снег, будет дуть восточный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного.

В Риге в ближайшие сутки ожидается небольшой снег, небо будет пасмурным. Ветер умеренный восточный, юго-восточный. Температура воздуха составит -5 градусов ночью и -2 градуса во второй половине дня.

Галерея: Зима в Латвии