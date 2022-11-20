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В понедельник немного потеплеет; в течение дня осадков станет меньше

rus.tvnet.lv
В понедельник немного потеплеет; в течение дня осадков станет меньше
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Кошка. Иллюстративное фото
Кошка. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, наиболее светлый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.

С утра пройдет снег, позже он ожидается лишь местами.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха поднимется на градус больше, чем на выходных, и достигнет +1...-4 градусов.

В Риге днем снег прекратится, сохранится преимущественно облачная погода. Восточный, юго-восточный ветер немного стихнет, а воздух прогреется до -1...-2 градусов.

Галерея: Зима в Латвии

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