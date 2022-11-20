В понедельник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, наиболее светлый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.
В понедельник немного потеплеет; в течение дня осадков станет меньше
В понедельник немного потеплеет; в течение дня осадков станет меньше
С утра пройдет снег, позже он ожидается лишь местами.
Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха поднимется на градус больше, чем на выходных, и достигнет +1...-4 градусов.
В Риге днем снег прекратится, сохранится преимущественно облачная погода. Восточный, юго-восточный ветер немного стихнет, а воздух прогреется до -1...-2 градусов.
Галерея: Зима в Латвии
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