Оттепель не за горами: уже в конце недели в Латвии ожидается плюсовая температура

Ожидается в основном облачная погода, периодически возможны небольшие осадки. Согласно последним прогнозам, больше всего осадков выпадет вечером в четверг и в пятницу - ожидается снег, а местами и дождь. На дорогах образуется обледенение.

Будет дуть слабый ветер, который во второй половине недели при повышении влажности воздуха позволит образоваться туману.

В первой половине недели температура воздуха по ночам будет опускаться до -2...-7 градусов. Под ясным небом столбик термометра может опуститься еще на градус ниже. Максимальная температура воздуха составит +1...-4 градуса, на Курземском побережье Рижского залива возможно потепление до +2...+3 градусов.

В свою очередь в конце недели температура воздуха по ночам преимущественно не будет опускаться ниже +1...-4 градусов, в течение дня она поднимется до -1...+4 градусов, местами на побережье Курземе, возможно, потеплеет еще больше.