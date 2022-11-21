Во вторник, 22 ноября, в Латгале и на востоке Видземе ожидается небольшой снег, а в остальной части страны день пройдет без значительных осадков, прогнозируют синоптики.
Небольшой снегопад и мороз: прогноз синоптиков на вторник
Небольшой снегопад и мороз: прогноз синоптиков на вторник
Ожидается облачность с прояснениями, ветер будет преимущественно дуть с востока.
Температура воздуха ночью и утром понизится до -2..-7 градусов. Днем потеплеет до 0..-4 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +1..+2 градусов.
Во вторник в Риге будет облачно с прояснениями. Легкий восточный, юго-восточный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха составит -3 градуса ночью и -1 градус днем.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!