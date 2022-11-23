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Синоптики: в среду облачно, ожидается небольшой снег

rus.tvnet.lv
Синоптики: в среду облачно, ожидается небольшой снег
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Зима в Латвии. Иллюстративное фото
Зима в Латвии. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В среду, 23 ноября, небо над Латвией будет преимущественно облачным, местами возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха повысится до +1...-4 градусов.

В Риге осадков не ожидается, небо будет пасмурным. Температура воздуха составит -1...-2 градуса.

Галерея: Зима в Латвии

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