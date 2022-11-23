В среду, 23 ноября, небо над Латвией будет преимущественно облачным, местами возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.
Синоптики: в среду облачно, ожидается небольшой снег
Синоптики: в среду облачно, ожидается небольшой снег
Будет дуть слабый ветер, температура воздуха повысится до +1...-4 градусов.
В Риге осадков не ожидается, небо будет пасмурным. Температура воздуха составит -1...-2 градуса.
Галерея: Зима в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова