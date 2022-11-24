В четверг в Латвии сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики.
В четверг будет облачно, местами возможен небольшой снег
В четверг будет облачно, местами возможен небольшой снег
Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит +1...-4 градуса, сообщает агентство LETA.
В Риге ожидается облачная погода, без значительных осадков. Будет дуть небольшой восточный ветер, столбик термометра поднимется до -1 градуса.
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