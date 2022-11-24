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В четверг будет облачно, местами возможен небольшой снег

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В четверг будет облачно, местами возможен небольшой снег
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Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг в Латвии сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит +1...-4 градуса, сообщает агентство LETA.

В Риге ожидается облачная погода, без значительных осадков. Будет дуть небольшой восточный ветер, столбик термометра поднимется до -1 градуса.

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