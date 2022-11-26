Суббота будет снежной; объявлено предупреждение желтого уровня

Интенсивность снега будет от небольшой до умеренной, местами снежный покров вырастет на несколько сантиметров. Дороги станут скользкими, сообщает агентство LETA.

При слабом восточном ветре температура воздуха составит -1...-4 градуса. В Курземе ожидается слабый ветер и безветрие, воздух прогреется до 0...+2 градусов.

В Риге в субботу начнется снег, осадки прекратятся к утру воскресенья. Будет дуть слабый втеер, температура воздуха составит -1 градус.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии по всей стране объявил предупреждение желтого уровня о снеге в субботу и в ночь на воскресенье.