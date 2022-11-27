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В начале декабря станет холоднее

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В начале декабря станет холоднее
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Ёлка в Lido.
Ёлка в Lido. Фото: Zane Bitere/LETA

В последние дни ноября температура воздуха в Латвии будет около нуля, а в начале декабря станет холоднее, прогнозируют синоптики

Согласно прогнозам Global Forecast System, в начале следующей недели временами ожидаются небольшие осадки, больше снега выпадет в Латгале. Температура воздуха понизится до 0...-5 градусов ночью и до -2...+3 градусов днем.

В выходные дни температура воздуха местами может опуститься до -10...-15 градусов, в основном в Латгале.

Ближе к середине декабря в Видземе и Латгале морозы могут усилиться до -20 градусов.

По прогнозам синоптиков, погоду в декабре будет часто определять влияние антициклонов, поэтому ожидается более холодная погода, чем обычно, но снега будет меньше.

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