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В понедельник в Латвии ожидается небольшой снег

rus.tvnet.lv/LETA
В понедельник в Латвии ожидается небольшой снег
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Юрмальский лес в снегу
Юрмальский лес в снегу Фото: Zane Bitere/LETA

В понедельник во многих регионах Латвии ожидается небольшой снег, больше всего осадков выпадет в Латгале, где снежный покров увеличится на 1-3 сантиметра, прогнозируют синоптики.

Небо будет в основном облачным, температура воздуха ночью опустится до 0...-5 градусов, днем составит +2...-2 градуса.

В Риге понедельник будет пасмурным, без существенных осадков. Температура воздуха составит от -2 градусов ночью до 0 градусов днем.

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