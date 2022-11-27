В понедельник во многих регионах Латвии ожидается небольшой снег, больше всего осадков выпадет в Латгале, где снежный покров увеличится на 1-3 сантиметра, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии ожидается небольшой снег
В понедельник в Латвии ожидается небольшой снег
Небо будет в основном облачным, температура воздуха ночью опустится до 0...-5 градусов, днем составит +2...-2 градуса.
В Риге понедельник будет пасмурным, без существенных осадков. Температура воздуха составит от -2 градусов ночью до 0 градусов днем.
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