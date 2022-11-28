Во вторник, 29 ноября, в Латвии ожидается облачная погода, на востоке страны вновь пойдет снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Синоптики рассказали о погоде на вторник
Синоптики рассказали о погоде на вторник
Ночью значительных осадков не ожидается. На некоторых участках дороги будут скользкими. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +1...-2 градусов.
Максимальная температура воздуха днем составит +2... -2 градуса.
В Риге ночью будет облачно, но значительных осадков не ожидается. Во второй половине дня ожидается небольшой снег. Ветер слабый с востока, юго-востока, температура воздуха ночью и днем составит около 0 градусов.
Галерея: Зима в Латвии
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