Синоптики рассказали о погоде на вторник

Ночью значительных осадков не ожидается. На некоторых участках дороги будут скользкими. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +1...-2 градусов.

Максимальная температура воздуха днем составит +2... -2 градуса.

В Риге ночью будет облачно, но значительных осадков не ожидается. Во второй половине дня ожидается небольшой снег. Ветер слабый с востока, юго-востока, температура воздуха ночью и днем составит около 0 градусов.

Галерея: Зима в Латвии