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Во вторник местами потеплеет до +2 градусов

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Во вторник местами потеплеет до +2 градусов
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Зима в Латвии
Зима в Латвии Фото: Shutterstock

Во вторник в Латвии особых изменений в погода не ожидается, прогнозируют синоптики.

Ожидается облачная погода, на востоке страны большую часть дня будет идти небольшой снег. Местами толщина снежного покрова вырастет на 1-3 сантиметра, отдельные участки дорог будут сколькими.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +2...-2 градуса.

В Риге ожидается облачный день, во второй половине дня пройдет небольшой снег. Сохранится слабый восточный, юго-восточный ветер. Столбик термометра поднимется до отметки в ноль градусов.

Галерея: Зима в Латвии

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