Во вторник в Латвии особых изменений в погода не ожидается, прогнозируют синоптики.
Во вторник местами потеплеет до +2 градусов
Во вторник местами потеплеет до +2 градусов
Ожидается облачная погода, на востоке страны большую часть дня будет идти небольшой снег. Местами толщина снежного покрова вырастет на 1-3 сантиметра, отдельные участки дорог будут сколькими.
Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +2...-2 градуса.
В Риге ожидается облачный день, во второй половине дня пройдет небольшой снег. Сохранится слабый восточный, юго-восточный ветер. Столбик термометра поднимется до отметки в ноль градусов.
Галерея: Зима в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова