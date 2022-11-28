Во вторник местами потеплеет до +2 градусов

Ожидается облачная погода, на востоке страны большую часть дня будет идти небольшой снег. Местами толщина снежного покрова вырастет на 1-3 сантиметра, отдельные участки дорог будут сколькими.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +2...-2 градуса.

В Риге ожидается облачный день, во второй половине дня пройдет небольшой снег. Сохранится слабый восточный, юго-восточный ветер. Столбик термометра поднимется до отметки в ноль градусов.

Галерея: Зима в Латвии