Дороги в Латвии обледенели и покрыты снегом

Около 6:30 самая сложная ситуация была на основных магистралях в западной части Курземе, во всей Латгале, а также в части Видземе. Дороги около Елгавы обледенели.

С другой стороны, условия движения на Таллиннском шоссе, дорогах Рижского региона и центральной части Латвии в основном удовлетворительные.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Бауски, Лимбажи, Огре, Риги, Салдуса и Тукумса.

Обледенелые участки дороги посыпают противоскользящими материалами. Сегодня утром к работам было привлечено 95 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Водителей просят быть особенно внимательными при выборе скорости движения, а также соблюдать безопасную дистанцию.

Галерея: Зима в Латвии