Из-за снега и обледенения на дорогах в среду утром, 30 ноября, во многих местах Латвии затруднены условия движения на национальных и региональных автомагистралях.
Дороги в Латвии обледенели и покрыты снегом
Около 6:30 самая сложная ситуация была на основных магистралях в западной части Курземе, во всей Латгале, а также в части Видземе. Дороги около Елгавы обледенели.
С другой стороны, условия движения на Таллиннском шоссе, дорогах Рижского региона и центральной части Латвии в основном удовлетворительные.
Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Бауски, Лимбажи, Огре, Риги, Салдуса и Тукумса.
Обледенелые участки дороги посыпают противоскользящими материалами. Сегодня утром к работам было привлечено 95 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Водителей просят быть особенно внимательными при выборе скорости движения, а также соблюдать безопасную дистанцию.
Галерея: Зима в Латвии
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