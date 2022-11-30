В ночь на четверг в восточных районах Латвии может похолодать до -15 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В восточных районах Латвии ночью может похолодать до -15 градусов
Ночью будет преимущественно облачно, однако в восточных районах небо прояснится, что принесет мороз. Ночь пройдет без значительных осадков. Отдельные участки дорог обледенеют. Будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха понизится до -2...-7 градусов, местами на побережье будет до +1...-3 градусов, сообщает агентство LETA.
В четверг ожидается облачная погода, в восточной части страны небо прояснится. Отдельные участки дорог будут скользкими. Будет дуть слабый восточный ветер.
Температура воздуха будет держаться в границах +2...-3 градусов, но в восточных районах похолодает до -9 градусов. Под ясным небом к вечеру столбик термометра опустится еще на пару градусов.
В Риге ночь будет облачной, без осадков. Дороги и тротуары могут быть скользкими. Будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха опустится до -2 градусов.
Днем в столице также будет облачно, но во второй половине дня небо прояснится. Дороги и тротуары будут скользкими и днем. Значительных осадков не ожидается. Сохранится слабый восточный ветер. Температура воздуха будет держаться в границах 0...-2 градусов, но во второй половине дня похолодает до -5.
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