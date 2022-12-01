В четверг в Латвии ожидаются перепады температур

В четверг на западе и востоке Латвии будет большая разница температуры воздуха - если на побережье Курземе температура составит около нуля градусов и даже выше, то в Латгале столбики термометров могут опуститься ниже -10 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.