В четверг на западе и востоке Латвии будет большая разница температуры воздуха - если на побережье Курземе температура составит около нуля градусов и даже выше, то в Латгале столбики термометров могут опуститься ниже -10 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В четверг в Латвии ожидаются перепады температур
В четверг в Латвии ожидаются перепады температур
Первый день декабря в Латвии будет преимущественно облачным, в восточных регионах - с прояснениями. Температура воздуха составит +2...-3 градуса, на востоке - -4...-9 градусов, а во второй половине дня столбики термометров опустятся еще на несколько градусов.
В Риге четверг будет пасмурным, значительных осадков не ожидается. Температура составит 0...-2 градуса, во второй половине дня - до -5 градусов.
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