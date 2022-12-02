Пятница будет холодной, но безснежной

Небо в основном будет затянуто облаками, но местами возможны прояснения, без осадков. Дороги на некоторых участках будут скользкими. При слабом восточном ветре максимальная температура воздуха ожидается в пределах -3...-7 градусов, на побережье воздух прогреется быстрее, и его температура составит -1...-4 градуса.