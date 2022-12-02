Последний рабочий день этой недели в Латвии будет сухим, а температура воздуха везде сохранится ниже нуля, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Пятница будет холодной, но безснежной
Пятница будет холодной, но безснежной
Небо в основном будет затянуто облаками, но местами возможны прояснения, без осадков. Дороги на некоторых участках будут скользкими. При слабом восточном ветре максимальная температура воздуха ожидается в пределах -3...-7 градусов, на побережье воздух прогреется быстрее, и его температура составит -1...-4 градуса.
В Риге прогнозируется пасмурная погода, лишь временами будет выглядывать солнце, день пройдет без осадков. Сохранится слабый восточный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха в столице составит -3...-4 градуса.
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