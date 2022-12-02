Небольшой мороз и облака, но без осадков. Прогноз погоды на субботу

В ночь на субботу ожидается в основном облачная погода, без существенных осадков. Будет дуть слабый восточный ветер, воздух остынет до -9 градусов, но местами под ясным небом мороз усилится до -10...-13 градусов, сообщает агентство LETA.

В субботу днем будет дуть слабый восточный ветер, максимальная температура воздуха составит -1...-5 градусов.

В Риге ожидается облачная ночь, без значительных осадков. При слабом восточном ветре температура воздуха опустится до -7 градусов.

Днем в субботу в столице также будет облачно, но без осадков. Ожидается слабый восточный ветер, а максимальная температура воздуха составит -2...-3 градуса.