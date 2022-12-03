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Синоптики: ожидается продолжительный снегопад

LETA
Синоптики: ожидается продолжительный снегопад
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Снегопад в Латвии
Снегопад в Латвии Фото: Edijs Pālens/LETA

В ближайшие 24 часа по территории Латвии пройдет обширная зона осадков, во многих местах пойдет снег, а дороги будут скользкими, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью небо будет облачным. Местами ожидаются снегопады, в том числе длительные. Высота снежного покрова увеличится на два-четыре сантиметра.

Ночью будет дуть слабый юго-восточный, южный ветер. Столбик термометра опустится до -1, -6 градусов.

В Ригу ночью тоже придут снеговые тучи, ожидается продолжительный снегопад. Будет преобладать слабый юго-восточный, южный ветер. Воздух остынет до -2...-4 градусов.

Днем облачность сохранится, местами пройдет снег. Днем максимальная температура ожидается в пределах 0...-3 градуса.

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