В понедельник погода в Латвии останется пасмурной и умеренно холодной, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Погода на понедельник: пасмурно и холодно
Погода на понедельник: пасмурно и холодно
Ночью небо будет облачным. Во многих местах выпадет небольшой снег, местами может образоваться гололедица, на некоторых участках дороги будут скользкими.
Столбик термометра опустится до 0...-4 градусов, на востоке страны до -4...-6 градусов. Будет дуть слабый юго-восточный ветер.
Ночью в Риге будет облачно, в первой половине ночи пойдет снег. Улицы местами будут скользкими. Будет преобладать слабый юго-восточный, восточный ветер. Воздух остынет до 0...-2 градуса.
Максимальная температура днем составит +1...-4 градуса, в восточных районах будет около -4...-6 градусов, в столице 0...-2 градуса.
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