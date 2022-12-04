Погода на понедельник: пасмурно и холодно

Ночью небо будет облачным. Во многих местах выпадет небольшой снег, местами может образоваться гололедица, на некоторых участках дороги будут скользкими.

Столбик термометра опустится до 0...-4 градусов, на востоке страны до -4...-6 градусов. Будет дуть слабый юго-восточный ветер.

Ночью в Риге будет облачно, в первой половине ночи пойдет снег. Улицы местами будут скользкими. Будет преобладать слабый юго-восточный, восточный ветер. Воздух остынет до 0...-2 градуса.

Максимальная температура днем составит +1...-4 градуса, в восточных районах будет около -4...-6 градусов, в столице 0...-2 градуса.