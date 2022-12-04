Погода на понедельник: пасмурно и прохладно

Синоптики прогнозируют, что в первый день недели ожидается облачная погода, однако небольшой снег пройдет главным образом в восточной части страны. Отдельные участки дорог будут скользкими.

Будет дуть слабый юго-восточный, восточный ветер, максимальная температура воздуха составит +1...-4 градусов, прохладнее будет на востоке страны - там температура воздуха опустится до -3...-6 градусов, сообщает агентство LETA.

В Риге также ожидается облачная погода, без значительных осадков. Отдельные участки дорог и тротуаров могут быть скользкими. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, а температура воздуха будет держаться в районе -1...-2 градусов.