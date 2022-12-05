Мокрый снег и замерзший дождь: вторник будет богат на осадки

Ночью в Латвию с юга придет обширная зона осадков, поэтому с середины ночи погода будет пасмурной, во многих местах пойдет снег. Толщина снежного покрова местами увеличится на три сантиметра, дороги станут скользкими. Будет дуть слабый юго-восточный, южный ветер, минимальная температура воздуха ожидается от -4 до -8 градусов, в Курземе - в пределах -2...-4 градусов.

Из-за осадков во вторник на некоторых участках дорог может образоваться гололед. Продолжит дуть слабый юго-восточный, южный ветер, максимальная температура воздуха составит от +2 до -3 градусов.

В Риге ночью будет пасмурно, рано утром пойдет снег. Проезжие части и тротуары будут скользкими. Ветер ожидается слабый юго-восточный, южный, минимальная температура воздуха составит от -3 до -5 градусов.

Во вторник в столице будет облачно, возможен кратковременный снег и ледяной дождь, на дорогах и тротуарах может образоваться гололед. Ветер - слабый юго-восточный, южный, столбик термометра будет держаться на отметке от 0 до -2 градусов.