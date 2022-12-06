Во вторник, 6 декабря, в Латвии будет пасмурно, во многих местах пройдет снег, сообщают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во вторник будет пасмурно, пройдет снег
Во вторник будет пасмурно, пройдет снег
В течение дня местами ожидается также мокрый снег и ледяной дождь с последующим образованием гололеда. Дороги будут скользкими. Ветер - слабый юго-восточный, южный, максимальная температура воздуха в пределах +2...-3 градусов.
В Риге сегодня также ожидается густая облачность, некоторое время будет идти снег, возможен ледяной дождь и образование гололеда, в результате чего проезжие части и тротуары станут скользкими. Будет дуть слабый юго-восточный, южный ветер, максимальная температура воздуха составит 0...-1 градус.
Галерея: Зима в Латвии
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