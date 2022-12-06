Минувшая осень была самой засушливой за четыре года

Средняя температура воздуха календарной осенью в Латвии составила +7,3 градуса, что на 0,2 градуса выше сезонной нормы. Самая низкая температура воздуха этой осенью, -9,2 градуса, была 19 ноября в Салдусе, а самая высокая температура воздуха составила +19,2 градуса и была зафиксирована 10 сентября в Вентспилсе. Таким образом, это была первая осень с 1993 года, когда температура воздуха не достигла +20 градусов.

Начало осени было холодным. Первая декада сентября со средней температурой воздуха +9,9 градуса была самой холодной с 1993 года. В целом средняя температура воздуха в сентябре составила +10,1 градуса, что на 2,2 градуса ниже нормы, и это был самый холодный сентябрь с 2000 года. Сентябрь был единственным осенним месяцем, в котором зафиксированы рекорды минимальной температуры воздуха, в том числе рекорд Латвии 9 сентября - минус 1,5 градуса в Мадоне.