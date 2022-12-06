Синоптики предупреждают о сильном снегопаде, который начнется уже ночью

Ночью в Латвию с юга придет широкая зона осадков, поэтому будет облачно, ожидается затяжной снег, на морском побережье - и мокрый снег. Толщина снежного покровы вырастет на пять сантиметров, в начале ночи местами возможно обледенение, дороги будут скользкими. Будет дуть слабый юго-восточный, восточный ветер, минимальная температура воздуха составит +1...-3 градуса, на востоке похолодает до -5 градусов, сообщает агентство LETA.

В первой половине ночи возможны ледяной дождь и оттепель. Дороги и тротуары будут скользкими.

Во время снегопада видимость ухудшится до 500-1000 метров, предупреждает Пожарно-спасательная служба.

В среду днем толщина снежного покрова вырастет еще на восемь сантиметров. Продолжит дуть слабый юго-восточный, восточный ветер, максимальная температура воздуха составит от 0 до -4 градусов, на побережье не будет холоднее -1...+2 градусов.

В Риге ночью ожидается затяжной снегопад. Толщина снежного покрова вырастет на 2 - 4 сантиметра. Будет дуть слабый юго-восточный, восточный ветер, минимальная температура воздуха составит 0...-1 градус.

В среду днем в столице также будет облачно, снегопад продолжится, толщина снежного покрова вырастет еще на пять сантиметров. Будет дуть слабый юго-восточный, восточный ветер, а столбик термометра будет держаться в районе 0...-1 градуса.