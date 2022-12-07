В четверг утром, 8 декабря, на большей части территории страны будет облачно, продолжится снегопад, в Курземе также возможен дождь, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Снег в Латвии продолжит идти и в четверг утром
Ночью погода будет пасмурной, по всей стране ожидается продолжительный снегопад. Столбики термометров опустятся до 0...3 градусов, на Курземском побережье будет не холоднее +3...-1 градуса.
За ночь в результате затяжного снегопада толщина снежного покрова увеличится на 5-8 см. Временами во время снегопада видимость сократится до 500-1000 м. Интенсивность снегопада может затруднить движение транспортных средств по дорогам, а также передвижение пешеходов. Жителям следует быть осторожными как при ходьбе, так и при езде на велосипеде или автомобиле.
Днем преимущественно ожидается облачность, временами с прояснениями. Будет дуть южный, юго-западный ветер, минимальная температура воздуха составит от 0 до -3 градусов, на побережье Курземе от +1 до +3 градусов.
В Риге ночью будет пасмурно, вероятен снегопад. Ветер - слабый южный, юго-восточный, температура воздуха - около 0 градусов.
Днем в столице ожидается облачная погода, временами с прояснениями, возможен и снег. Будет дуть южный, юго-западный ветер, а столбик термометра будет держаться на отметке от 0 до -1 градуса.
Галерея: Зима в Латвии
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