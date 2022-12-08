Из-за снега движение осложнено по всей Латвии; до ночи его выпадет еще больше

Заснеженные участки дорог очищают от снега, в свою очередь скользкие участки посыпаются противоскользящими материалами.

Условия езды осложнены по всем дорогам государственного значения или дорогам категории А, а также по региональным автодорогам по всей стране.

Ilgstošas snigšanas dēļ šodien sarežģīti braukšanas apstākļi ir visā valstī. ⚠️Sniega kārta veidojas atkārtoti, pavisam ceļi tiks notīrīti tikai pēc snigšanas beigām. Attēli no Garkalnes(A2), Talsu(A10) un Zilupes(A12) meteostacijām. pic.twitter.com/2MECDizpE5 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 8, 2022

Водителям стоит быть особо внимательными, выбирая скорость движения, соответственную условиям дорожного покрытия, и соблюдая безопасную дистанцию.

Напомним, в четверг Латвии продолжится снег, местами толщина снежного покрова вырастет еще на несколько сантиметров, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Днем сохранится облачная погода, возможны прояснения. Периодически будет идти снег, толщина снежного покрова на востоке страны увеличится еще на пять сантиметров. Продолжит дуть слабый южный ветер, максимальная температура воздуха составит от +1 до -3 градусов.

В Риге ожидается облачный день с прояснениями. Днем периодически будет идти снег. Ожидается слабый южный ветер, температура воздуха будет держаться в пределах нуля градусов.

Во второй половине дня в западной части Латвии ожидается сильный снег, до второй половины ночи местами толщина снежного покрова вырастет на 10-14 сантиметров.