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Ночью ожидается сильнейший снегопад

rus.tvnet.lv/LETA
Ночью ожидается сильнейший снегопад
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Метель в Межапарке. Иллюстративное фото.
Метель в Межапарке. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

Ночью в Латвии местами ожидается сильный снегопад, толщина снежного покрова увеличится на пять-девять сантиметров, предупреждают Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственная пожарно-спасательная служба.

Во время снегопада видимость снизится до 500-1000 метров. В некоторых районах на проводах и ветках деревьев образуется налет мокрого снега, дороги будут скользкими.

Предупреждение действует с 20:00 четверга до 08:00 пятницы.

Снегопад может затруднить движение транспорта по дорогам, а также движение пешеходов.

Во второй половине дня пятницы на большей части территории страны ожидается ясная погода, прогнозируют синоптики.

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