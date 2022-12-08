Ночью в Латвии местами ожидается сильный снегопад, толщина снежного покрова увеличится на пять-девять сантиметров, предупреждают Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственная пожарно-спасательная служба.
Ночью ожидается сильнейший снегопад
Ночью ожидается сильнейший снегопад
Во время снегопада видимость снизится до 500-1000 метров. В некоторых районах на проводах и ветках деревьев образуется налет мокрого снега, дороги будут скользкими.
Предупреждение действует с 20:00 четверга до 08:00 пятницы.
Снегопад может затруднить движение транспорта по дорогам, а также движение пешеходов.
Во второй половине дня пятницы на большей части территории страны ожидается ясная погода, прогнозируют синоптики.
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