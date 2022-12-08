Ночью ожидается сильнейший снегопад

Во время снегопада видимость снизится до 500-1000 метров. В некоторых районах на проводах и ветках деревьев образуется налет мокрого снега, дороги будут скользкими.

Предупреждение действует с 20:00 четверга до 08:00 пятницы.

Снегопад может затруднить движение транспорта по дорогам, а также движение пешеходов.

Во второй половине дня пятницы на большей части территории страны ожидается ясная погода, прогнозируют синоптики.