Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, почти на всей территории Латвии будет дуть порывистый ветер, скорость которого на севере Курземе превысит 20 метров в секунду, и территорию начнет пересекать зона осадков, которая принесет сильный снегопад, метель и ледяной дождь.

В субботу ожидается переменная облачность, в воскресенье она усилится. Ночью похолодает до -13 градусов, в субботу местами на побережье и на юго-востоке - до -4 до -7 градусов, дни также будут холодными - температура воздуха составит от -4 и -9 градусов, на севере Курземе - от 2 до -5 градусов.

В ночь на понедельник территорию страны с юга начнет пересекать обширная зона осадков, во многих местах ожидается интенсивный снегопад. Ночью и днем температура воздуха будет от -2 до -7 градусов.

В понедельник и вторник возможна метель со значительным ухудшением видимости и снежными заносами. Также очень высока вероятность того, что в некоторых районах страны, в основном на востоке, будет наблюдаться ледяной дождь.

В конце следующей рабочей недели ожидается преимущественно облачная погода. Интенсивность снегопадов снизится. Местами толщина снежного покрова приблизится к 50 сантиметрам. Будет преобладать слабый или умеренный южный ветер, температура воздуха в основном составит от -2 до -7 градусов.

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