В Латвии температура воздуха опустилась ниже -20 градусов

Очень холодным это утро выдалось и в Земгале. В Добеле к 5 часам утра похолодало до -17,8 градусов, а час спустя температура поднялась на 0,7 градуса. Холодно было и в Елгаве - там к 5 часам утра температура воздуха была -13,3 градуса, а часом позже - -12,9 градусов, сообщает агентство LETA.

В Лиепае в 6 часов утра было -12 градусов, в Руцаве - -10,2 градуса.

Такая же температура воздуха утром в субботу была зарегистрирована в Риге и на побережье Видземе. В столице в 6 часов утра было -10 градусов, в Скулте - 11,2 градуса, а в Айнажи - -9,3 градуса.

В Латгале утром в субботу был теплее - к 6 часам утра в Резекне было -6,2 градуса, в Даугавпилсе - -8,5 градуса, а в Дагде - -9,4 градуса.

Относительно теплое утро пришло в северо-западную часть Латвии на побережье. На Колке в 6 часов утра было -4,6 градуса, в Вентспилсе - -4,7 градуса, а в Павилосте и Мерсрагсе - -8,7 и -8,9 градусов, соответственно.