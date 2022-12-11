Воскресенье будет морозным

Ожидается облачная погода, на востоке страны возможны кратковременные прояснения. Во второй половине дня в юго-восточных районах Латвии начнется снег. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, северный ветер, а максимальная температура воздуха составит -2...-7 градусов.

В Риге днем ожидается в основном облачная погода, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, а воздух прогреется всего до -5...-7 градусов.