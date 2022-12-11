В начале новой недели Латвию с юго-востока пересечет обширная область осадков, во многих местах ожидается продолжительный и сильный снегопад, поэтому с вечера воскресенья до вечера вторника в стране действует оранжевое предупреждение, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ближайшие дни ожидаются сильные снегопады; объявлено оранжевое предупреждение
В ночь на понедельник в восточных районах ожидается очень сильный снег и метель, а в понедельник местами сильный снег и метель в западных районах.
Во время метели видимость снизится до 100-500 метров, на дорогах образуются снежные заносы.
Ожидается, что сильный снегопад нарушит автомобильное и железнодорожное движение, воздушное движение, движение пешеходов и мероприятия на открытом воздухе. В таких погодных условиях следует быть очень осторожным при передвижении по дорогам и планировать больше времени на дорогу до места назначения.
В начале новой недели Латвию с юго-востока пересечет обширная область осадков, во многих местах ожидается продолжительный и сильный снегопад, поэтому с вечера воскресенья до вечера вторника в стране действует оранжевое предупреждение, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
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