Во вторник снегопад продолжится

Больше всего осадков выпадет ночью и утром в Курземе. Будет дуть ветер переменного направления от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до -5...-10 градусов, чуть теплее будет на побережье Курземе.

Днем во многих районах страны выглянет солнце. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, на западном побережье Курземе ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 18-22 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...-5 градусов.

В Риге во вторник ожидается снег, облачность временами рассеется. Ночью ожидается слабый ветер, температура воздуха понизится до -7 градусов. Днем будет дуть умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до -3...-4 градусов.

Галерея: Снегопад в Риге