VUGD предупреждает о сильных снегопадах ночью

VUGD предупреждает, что дороги будут скользкими, на некоторых участках образуются снежные заносы. Видимость во время снегопада будет снижена до 1000 м, а в метель составит менее 500 м.

Условия передвижения по дорогам Латвии остаются сложными, свидетельствует информация на сайте"Latvijas valsts ceļi.

VUGD предупреждает, что метель может нарушить и железнодорожное и воздушное сообщение, а также передвижение пешеходов и другие виды деятельности.

При причинении ущерба, угрожающего здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, VUGD просит звонить по номеру экстренной помощи 112.

Как сообщалось, в понедельник вечером, 12 декабря, самый толстый снежный покров, зафиксированный на станциях наблюдения, составил 38 сантиметров в Стенде и 55 сантиметров в Кулдиге, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Это рекордные показатели глубины снега, зафиксированные национальными метеорологическими станциями с апреля 2013 года, когда глубина снега в Алуксне достигла 70 сантиметров.

Во вторник под влиянием циклона в Латвии временами продолжит идти снег, местами в Курземе и Видземе - сильный, прогнозируют синоптики. Больше всего осадков ночью и утром выпадет в Курземе.