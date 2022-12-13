LVC: Движение осложнено по всей Латвии, особенно в Курземе и Видземе

Заснеженные и скользкие участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог принимают участие 127 единиц спецтехники Latvijas autoceļu uzturētājs.

На региональных автодорогах движение осложнено по всей Латвии. Особенно движение осложнено по региональным и местным автодорогам в окрестностях Даугавпилса, Валмиеры, Краславы, Добеле, Кулдиги, Риги, Салдуса, Тукумса и Талси.

Карта: Ситуация на дорогах Латвии утром во вторник (в 7:14)

Фото: LVC/Пресс-фото

Предприятие Latvijas Valsts ceļi напоминает, что во время снегопада снежный покров и обледенение образуются повторно, поэтому призывает запланировать дополнительное время в пути.

"Важно выбирать соответствующую погодным условиям скорость движения и соблюдать большую дистанцию до едущего впереди транспорта. Работы по содержанию дорог осуществляются в приоритетном порядке: сначала ведется работа на главных, затем на региональных и только потом на дорогах местного значения. Цель работ по содержанию дорог - в рамках возможного улучшить условия движения, однако зиму при помощи них предотвратить нельзя", - указывает Latvijas Valsts ceļi.

После окончания осадков главные автодороги нужно очистить от снега в течение трех часов, в свою очередь, на менее загруженных дорогах на эти работы отводится вплоть до 24 часов.