В среду местами в Латвии ожидается сильный снег и метели

Небо временами будет проясняться. Ночью в некоторых частях страны пройдет кратковременный снег, местами в Видземе - сильный. Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -6...-12 градусов, на побережье будет теплее - до -2 градусов.

В течение дня больше осадков ожидается в Курземе, где местами также возможны дождь с градом. Начиная с юга Курземе усилится южный, юго-западный ветер - ожидаются его порывы до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит 0...-6 градусов, в Курземе и на северном побережье Видземе - от 0 до +3 градусов.

В Риге в ближайшие дни ожидается переменная облачность, возможен кратковременный снег. Будет дуть слабый юго-западный ветер, во второй половине дня - южный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от -8 градусов утром до -2 градуса в середине дня.