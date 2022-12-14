В среду, 14 декабря, во многих регионах Курземе и на северо-западе Видземе пройдет снег, местами сильный, также возможна метель, прогнозируют синоптики.
В среду ожидается снегопад, усилится ветер
В среду ожидается снегопад, усилится ветер
В Курземе также ожидаются дождь и град. В других регионах страны будет светить солнце.
Южный, юго-западный ветер усилится в порывах до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду.
Температура воздуха повысится до 0…-5 градусов, в Курземе и на побережье Видземе - до 0…-3 градусов.
В Риге возможен кратковременный снег, временами выглянет солнце, температура воздуха составит около -1 градуса. Во второй половине дня и вечером ожидаются порывы южного, юго-западного ветра до 13 метров в секунду.
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